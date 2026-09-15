Мошенники начали обманывать россиян с предложениями вакцинироваться

Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые уведомления, якобы от имени «Госуслуг», с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости. В уведомлениях гражданам предлагают «забронировать импортную вакцину» или записаться на прививку «без очередей». Однако ссылка, содержащаяся в письме, ведет на фишинговый сайт, который маскируется под портал «Госуслуг». Ввод логина и пароля на таком ресурсе может привести к утечке личной информации и доступу мошенников к настоящему аккаунту пользователя.

Мошенники начали рассылать россиянам фальшивые уведомления, якобы от имени «Госуслуг», с предложением записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

В уведомлениях гражданам предлагают «забронировать импортную вакцину» или записаться на прививку «без очередей». Однако ссылка, содержащаяся в письме, ведет на фишинговый сайт, который маскируется под портал «Госуслуг». Ввод логина и пароля на таком ресурсе может привести к утечке личной информации и доступу мошенников к настоящему аккаунту пользователя.

Специалисты «Мошеловки» напоминают, что запись на бесплатную вакцинацию по ОМС должна осуществляться только через проверенные государственные приложения, портал «Госуслуги» или непосредственно в регистратуре поликлиники.

Также подчеркивается, что государственные медучреждения не взимают плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Гражданам настоятельно рекомендуется не переходить по ссылкам из подозрительных почтовых и смс-рассылок о медицинских услугах.