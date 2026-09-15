Медики скорой помощи спасли жизнь 80-летней рязанке

Отмечается, что рязанка почувствовала себя плохо: у неё резко подскочило давление, начались головокружение и сильная головная боль. Кроме того, обострилось хроническое заболевание — астма. Женщина не смогла справиться с ситуацией самостоятельно и вызвала скорую помощь. На вызов приехали врач Елена Михалицына и фельдшер Татьяна Любимова. Они оценили состояние пациентки, измерили давление, сняли электрокардиограмму и уточнили схему постоянной терапии. Женщина выразила глубокую благодарность медикам за спасённую жизнь.

Медики скорой помощи спасли жизнь 80-летней рязанке. Об этом сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что рязанка почувствовала себя плохо: у неё резко подскочило давление, начались головокружение и сильная головная боль. Кроме того, обострилось хроническое заболевание — астма. Женщина не смогла справиться с ситуацией самостоятельно и вызвала скорую помощь.

На вызов приехали врач Елена Михалицына и фельдшер Татьяна Любимова. Они оценили состояние пациентки, измерили давление, сняли электрокардиограмму и уточнили схему постоянной терапии.

Женщина выразила глубокую благодарность медикам за спасённую жизнь.