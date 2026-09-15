Двух рязанцев приговорили к 10 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков

Судом установлено, что в августе-сентябре 2025 года ранее судимые злоумышленники организовали на территории Шиловского района тайники-закладки. Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов до того, как запрещенные вещества успели попасть к потребителям. Шиловский районный суд рассмотрел уголовное дело. Злоумышленников признали виновными по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере), части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

Жителей Рязани — 33-летнего мужчину и 22-летнюю девушку — приговорили к 10 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Судом установлено, что в августе-сентябре 2025 года ранее судимые злоумышленники организовали на территории Шиловского района тайники-закладки.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов до того, как запрещенные вещества успели попасть к потребителям.

Шиловский районный суд рассмотрел уголовное дело. Злоумышленников признали виновными по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере), части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

Мужчине назначили 10 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Женщине дали 10,5 лет. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.