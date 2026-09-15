Два человека пострадали в ДТП со «Шкодой» на трассе в Рязанской области

Авария случилась 14 сентября, примерно в 6:30, на 252-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском округе. Как отметили в полиции, 60-летний местный житель, управляя автомобилем «Шкода», столкнулся с «Газелью», за рулем которой был 49-летний шиловец. Водитель легковушки и его 55-летняя пассажирка с травмами обратились за медицинской помощью. Уточняется, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Два человека пострадали в ДТП со «Шкодой» на трассе в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария случилась 14 сентября, примерно в 6:30, на 252-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском округе.

Как отметили в полиции, 60-летний местный житель, управляя автомобилем «Шкода», столкнулся с «Газелью», за рулем которой был 49-летний шиловец.

Водитель легковушки и его 55-летняя пассажирка с травмами обратились за медицинской помощью.

Уточняется, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.