Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
Согласно прогнозу, днем 15 сентября на территории Рязанской области местами ожидаются сильные дожди, ливни. Также прогнозируют усиление ветра до 12-17 м/с. Отмечается, что непогода сохранится ночью и утром 16 сентября.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Прогноз разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, днем 15 сентября на территории Рязанской области местами ожидаются сильные дожди, ливни. Также прогнозируют усиление ветра до 12-17 м/с.
Отмечается, что непогода сохранится ночью и утром 16 сентября.