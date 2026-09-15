Discord столкнулся с массовым сбоем по всему миру

В работе Discord произошел массовый сбой. Пользователи по всему миру сообщают, что приложение не запускается, не подключается к серверам и не позволяет отправлять сообщения. По данным Downdetector, за последние сутки поступило около 10 тыс. жалоб, за последний час — 376 сообщений о проблемах. Чаще всего о сбоях сообщают пользователи Windows — на них приходится 86,2% обращений. Еще 9,5% сообщений поступило от владельцев устройств на Android.

В работе Discord произошел массовый сбой. Пользователи по всему миру сообщают, что приложение не запускается, не подключается к серверам и не позволяет отправлять сообщения.

По данным Downdetector, за последние сутки поступило около 10 тыс. жалоб, за последний час — 376 сообщений о проблемах.

Чаще всего о сбоях сообщают пользователи Windows — на них приходится 86,2% обращений. Еще 9,5% сообщений поступило от владельцев устройств на Android.

Пользователи также жалуются на проблемы с демонстрацией экрана во время звонков и подключением к серверам.

Фото: Downdetector.