Дача и легковушка сгорели в Рязанской области
Инцидент произошел 14 сентября в селе Осово Захаровского округа. Информация о пожаре в доме сезонного проживания диспетчеру поступила в 12:05. В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС, две спецмашины. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Дача и легковушка уничтожены огнем. Пострадавших нет.
Дача и легковушка сгорели в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел 14 сентября в селе Осово Захаровского округа. Информация о пожаре в доме сезонного проживания диспетчеру поступила в 12:05.
В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС, две спецмашины.
Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Дача и легковушка уничтожены огнем.
Пострадавших нет.