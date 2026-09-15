Дача и легковушка сгорели в Рязанской области

Инцидент произошел 14 сентября в селе Осово Захаровского округа. Информация о пожаре в доме сезонного проживания диспетчеру поступила в 12:05. В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС, две спецмашины. Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Дача и легковушка уничтожены огнем. Пострадавших нет.

Дача и легковушка сгорели в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел 14 сентября в селе Осово Захаровского округа. Информация о пожаре в доме сезонного проживания диспетчеру поступила в 12:05.

В тушении участвовали четыре сотрудника МЧС, две спецмашины.

Площадь пожара составила 18 квадратных метров. Дача и легковушка уничтожены огнем.

Пострадавших нет.