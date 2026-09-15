ЦБ России подсчитал влияние цен на бензин и дизель на инфляцию

Банк России оценил прямой вклад ситуации на рынке моторного топлива в инфляцию в размере 0,7-0,8 процентного пункта. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на форуме РБК «Капитал маркетс», передает ТАСС. Ганган пояснил, что прямой эффект от роста цен на бензин и дизель легко рассчитывается, учитывая их долю в потребительской корзине. Он отметил, что с начала года цены на моторное топливо значительно возросли, что и привело к указанному влиянию на инфляцию.

Банк России оценил прямой вклад ситуации на рынке моторного топлива в инфляцию в размере 0,7-0,8 процентного пункта. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на форуме РБК «Капитал маркетс», передает ТАСС. Ганган пояснил, что прямой эффект от роста цен на бензин и дизель легко рассчитывается, учитывая их долю в потребительской корзине.

Он отметил, что с начала года цены на моторное топливо значительно возросли, что и привело к указанному влиянию на инфляцию.