Жители Рязанской области пожаловались на мусор в водоемах

Об этом сообщили в соцсетях. По словам жителей Рыбного, раньше можно было во время прогулок увидеть плавающих уток, а сейчас только «свинарник». «Вам самим то не противно кто это сделал!?», — говорится в сообщении. Жители города надеются, что люди одумаются и перестанут загрязнять водоемы.

Жители Рыбного пожаловались на мусор в реке. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам жителей, раньше можно было во время прогулок увидеть плавающих уток, а сейчас только «свинарник».

"Вам самим то не противно кто это сделал!?", — говорится в сообщении.

Жители города надеются, что люди одумаются и перестанут загрязнять водоемы.