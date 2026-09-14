За ночь над регионами РФ сбили около 400 БПЛА

В ночь на 14 сентября силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотника. Дроны сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.