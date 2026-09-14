За неделю в рязанскую ОДКБ попали 303 человека

С 7 по 13 сентября 2026 года в ГБУ РО «ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой» госпитализировано 303 человека. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения. Из общего числа госпитализированных 45 пациентов поступили в инфекционный корпус, а 258 человек — в главный корпус больницы. В это же время в приемное отделение обратились 123 человека, которые не нуждались в госпитализации. Всего через приемное отделение прошло 426 пациентов, включая как госпитализированных, так и амбулаторных. Кроме того, за указанный период в травматологический пункт обратилось 400 человек. В Клинический диагностический центр (КДЦ) пришли 1473 пациента, а в «Центр здоровья» обратились 38 человек. В Городскую поликлинику № 3 поступило 3687 обращений, из которых 322 были на дому.

С 7 по 13 сентября 2026 года в ГБУ РО «ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой» госпитализировано 303 человека. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Из общего числа госпитализированных 45 пациентов поступили в инфекционный корпус, а 258 человек — в главный корпус больницы.

В это же время в приемное отделение обратились 123 человека, которые не нуждались в госпитализации. Всего через приемное отделение прошло 426 пациентов, включая как госпитализированных, так и амбулаторных.

Кроме того, за указанный период в травматологический пункт обратилось 400 человек. В Клинический диагностический центр (КДЦ) пришли 1473 пациента, а в «Центр здоровья» обратились 38 человек. В Городскую поликлинику № 3 поступило 3687 обращений, из которых 322 были на дому.