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ВС РФ ударили по зданию оператора мобильной связи «Киевстар» на Украине
Российские ударные беспилотники поразили здание украинского оператора мобильной связи «Киевстар». По данным Минобороны, компания предоставляет ВСУ услуги мобильной связи.

ВС РФ ударили по зданию оператора мобильной связи «Киевстар» на Украине. Об этом сообщает Минобороны.

Российские ударные беспилотники поразили здание украинского оператора мобильной связи «Киевстар».

По данным Минобороны, компания предоставляет ВСУ услуги мобильной связи.