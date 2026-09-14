В выходные в Рязанской области задержали 7 человек, объявленных в розыск

В Рыбновском и Шиловском округах пресекли шесть нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. На работодателя составлен административный протокол за незаконное трудоустройство мигрантов. Кроме того, во время рейдов в кафе на Касимовском шоссе в Рязани сотрудники полиции зафиксировали нарушения при продаже алкоголя. Изъято 15 литров спиртного. В Рязанской области выявили 12 нарушений административного надзора. Ранее судимым жителям грозят штрафы. Также во время рейдов задержали 7 человек, объявленных в федеральный розыск.

В прошедшие пятницу и выходные, с 11 по 13 сентября, сотрудники полиции провели в Рязанской области рейды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Рыбновском и Шиловском округах пресекли шесть нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. На работодателя составлен административный протокол за незаконное трудоустройство мигрантов.

Кроме того, во время рейдов в кафе на Касимовском шоссе в Рязани сотрудники полиции зафиксировали нарушения при продаже алкоголя. Изъято 15 литров спиртного.

В Рязанской области выявили 12 нарушений административного надзора. Ранее судимым жителям грозят штрафы.

Также во время рейдов задержали 7 человек, объявленных в федеральный розыск.