В Солотче водитель Mazda сбил лося

В Солотче водитель кроссовера Mazda CX-9 сбил лося. О происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях. После столкновения лось какое-то время оставался жив, однако самостоятельно подняться не смог. Позднее очевидцы сообщили, что животное погибло. Обстоятельства аварии и состояние водителя автомобиля пока неизвестны.