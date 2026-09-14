В Рязанской области мужчина задолжал более 80 тысяч по алиментам

В прокуратуре Московского района Рязани утвердили обвинительное заключение против 40-летнего мужчины из-за долга по алиментов на своих детей. Об этом сообщили на сайте ведомства. Мужчина, будучи трудоспособным, не выплачивал алименты, хотя мог устроиться на работу. Его долг перед детьми составил более 80 тысяч рублей. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобные действия. Теперь ему грозит наказание до одного года лишения свободы. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

В прокуратуре Московского района Рязани утвердили обвинительное заключение против 40-летнего мужчины из-за долга по алиментов на своих детей. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Мужчина, будучи трудоспособным, не выплачивал алименты, хотя мог устроиться на работу. Его долг перед детьми составил более 80 тысяч рублей.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобные действия.

Теперь ему грозит наказание до одного года лишения свободы. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.