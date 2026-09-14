В Рязанской области грузовик наехал на пешехода

Д️ТП произошло 11 сентября, примерно в 21:00, на 278-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации полиции, 38-летний житель Пензенской области, управляя грузовиком «Вольво», сбил 40-летнего пешехода. Автоинспекторы прибыли на место еще до приезда других экстренных служб. Отмечается, что местному жителю потребовалась неотложная медицинская помощь. Полицейские наложили пешеходу на раны повязку для защиты от грязи и инфекций. Прибывшая бригада скорой доставила пострадавшего в ближайшую больницу.

В Шиловском округе грузовик наехал на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону.

Д️ТП произошло 11 сентября, примерно в 21:00, на 278-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительной информации полиции, 38-летний житель Пензенской области, управляя грузовиком «Вольво», сбил 40-летнего пешехода.

Автоинспекторы прибыли на место еще до приезда других экстренных служб. Отмечается, что местному жителю потребовалась неотложная медпомощь. Полицейские наложили пешеходу на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.

Прибывшая бригада скорой доставила пострадавшего в ближайшую больницу.