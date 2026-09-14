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В рязанской больнице № 11 внедрят новый способ лечения аденомы простаты
Городская клиническая больница № 11 Рязани приобрела новейшее оборудование для малоинвазивной лазерной энуклеации (MiLEP). Благодаря этому инновационному методу, жители города смогут получить эффективное лечение аденомы предстательной железы. Метод MiLEP представляет собой современную альтернативу традиционным способам лечения. Вместо крупных инструментов врач использует тонкие и точные лазерные устройства, которые вводятся через естественные пути. Лазер удаляет изменённую ткань и одновременно запаивает сосуды, что позволяет минимизировать кровопотерю и уменьшить риск осложнений после операции. Главный врач больницы Роман Васин сообщил, что больницу вскоре планируют начать проводить операции с применением нового метода. Это даст возможность жителям Рязани получать качественную медицинскую помощь на месте.

В рязанской больнице № 11 внедрят новый способ лечения аденомы простаты. Об этом сообщает региональный минздрав.

Городская клиническая больница № 11 Рязани приобрела новейшее оборудование для малоинвазивной лазерной энуклеации (MiLEP). Благодаря этому инновационному методу, жители города смогут получить эффективное лечение аденомы предстательной железы.

Метод MiLEP представляет собой современную альтернативу традиционным способам лечения. Вместо крупных инструментов врач использует тонкие и точные лазерные устройства, которые вводятся через естественные пути. Лазер удаляет изменённую ткань и одновременно запаивает сосуды, что позволяет минимизировать кровопотерю и уменьшить риск осложнений после операции.

Главный врач больницы Роман Васин сообщил, что больницу вскоре планируют начать проводить операции с применением нового метода. Это даст возможность жителям Рязани получать качественную медицинскую помощь на месте.