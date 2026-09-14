В Рязани состоялся юбилейный фестиваль «Спожинки»

В Рязани состоялся юбилейный фестиваль «Спожинки», который собрал гостей на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 10-й региональный «Праздник урожая» собрал более 150 участников, среди которых были сельхозпредприятия, фермеры и пекарни. Для посетителей организованы выставки техники и агродронов, экспозиции округов, а также конкурс «Каравай 2026». Гостям предложили фотозоны, презентации молодых учёных и насыщенную культурную программу, отражающую исторические традиции.

В Рязани состоялся юбилейный фестиваль «Спожинки», который собрал гостей на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

10-й региональный «Праздник урожая» собрал более 150 участников, среди которых были сельхозпредприятия, фермеры и пекарни.

Для посетителей организованы выставки техники и агродронов, экспозиции округов, а также конкурс «Каравай 2026». Гостям предложили фотозоны, презентации молодых учёных и насыщенную культурную программу, отражающую исторические традиции.

На мероприятии присутствовали почётные гости, включая заместителя Председателя Правительства Рязанской области Александра Шаститко и сенатора Игоря Мурога. В рамках фестиваля прошёл конкурс «Праздник пушистиков», где питомцы факультета ветеринарной медицины завоевали диплом I степени. Каравай, приготовленный студентами технологического факультета под руководством доцента Натальи Вавиловой, занял II место в номинации «Россия — это Мы!».

Преподаватели и студенты РГАТУ на площадке «АгроСтарт» делились знаниями об аграрных профессиях и проводили мастер-классы. Посетители смогли увидеть современные агрокоптеры и узнать о Всероссийском конкурсе «АгроНТРИ».