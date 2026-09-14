В Рязани пройдет выставка бездомных животных
Выставка пройдет с 11:00 до 14:00 20 сентября в Лесопарке. Там соберут собак и кошек из приютов. Также можно присоединиться к благотворительной акции «Домики желаний» и передать бездомным животным сухие и влажные корма, пеленки, лекарства или амуницию. Кроме того, в программе — осенняя ярмарка рукоделия, аквагрим, мастер-классы. Вход — свободный. Возрастное ограничение — 0+.
В Рязани пройдет выставка «Пойдем домой!». Об этом сообщили в группе Городской службы по контролю за безнадзорными животными.
Выставка пройдет с 11:00 до 14:00 20 сентября в Лесопарке. Там соберут собак и кошек из приютов.
Также можно присоединиться к благотворительной акции «Домики желаний» и передать бездомным животным сухие и влажные корма, пеленки, лекарства или амуницию.
Кроме того, в программе — осенняя ярмарка рукоделия, аквагрим, мастер-классы.
Вход — свободный.
Возрастное ограничение — 0+.