В Рязани пройдет выставка бездомных животных

Выставка пройдет с 11:00 до 14:00 20 сентября в Лесопарке. Там соберут собак и кошек из приютов. Также можно присоединиться к благотворительной акции «Домики желаний» и передать бездомным животным сухие и влажные корма, пеленки, лекарства или амуницию. Кроме того, в программе — осенняя ярмарка рукоделия, аквагрим, мастер-классы. Вход — свободный. Возрастное ограничение — 0+.

В Рязани пройдет выставка «Пойдем домой!». Об этом сообщили в группе Городской службы по контролю за безнадзорными животными.

Выставка пройдет с 11:00 до 14:00 20 сентября в Лесопарке. Там соберут собак и кошек из приютов.

Также можно присоединиться к благотворительной акции «Домики желаний» и передать бездомным животным сухие и влажные корма, пеленки, лекарства или амуницию.

Кроме того, в программе — осенняя ярмарка рукоделия, аквагрим, мастер-классы.

Вход — свободный.

Возрастное ограничение — 0+.