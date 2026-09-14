В Рязани поймали 27-летнюю пособницу телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю жительницу Рязани, которая участвовала в переводе денег, полученных от обманутых телефонными мошенниками граждан. По данным полиции, неработающая рязанка нашла в мессенджере предложение о подработке. Неизвестные предложили ей получать деньги на свой банковский счет, снимать их в банкоматах и передавать курьерам. Предварительно установлено, что в августе рязанка не менее пяти раз получала на карту деньги. Суммы составляли от 400 тысяч до 1,6 млн рублей. После этого она снимала средства и передавала их другим людям.

Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю жительницу Рязани, которая участвовала в переводе денег, полученных от обманутых телефонными мошенниками граждан. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, неработающая рязанка нашла в мессенджере предложение о подработке. Неизвестные предложили ей получать деньги на свой банковский счет, снимать их в банкоматах и передавать курьерам. За это женщина должна была получать вознаграждение.

Предварительно установлено, что в августе рязанка не менее пяти раз получала на карту деньги. Суммы составляли от 400 тысяч до 1,6 млн рублей. После этого она снимала средства и передавала их другим людям.

Оперативники установили местонахождение женщины и задержали ее. В отношении рязанки дознаватель отдела МВД по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В УМВД напомнили, что передача банковских счетов, карт и других средств электронного платежа другим лицам в корыстных целях для совершения незаконных действий может повлечь уголовную ответственность. По ч. 4 ст. 187 УК РФ предусмотрены штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.