Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
20°
Втр, 15
20°
Срд, 16
18°
ЦБ USD 84.34 0.08 15/09
ЦБ EUR 97.76 -0.11 15/09
Нал. USD 84.75 / 84.80 14/09 18:30
Нал. EUR 99.50 / 100.20 14/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 376
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
947
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 237
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 876
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани поймали 27-летнюю пособницу телефонных мошенников
Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю жительницу Рязани, которая участвовала в переводе денег, полученных от обманутых телефонными мошенниками граждан. По данным полиции, неработающая рязанка нашла в мессенджере предложение о подработке. Неизвестные предложили ей получать деньги на свой банковский счет, снимать их в банкоматах и передавать курьерам. Предварительно установлено, что в августе рязанка не менее пяти раз получала на карту деньги. Суммы составляли от 400 тысяч до 1,6 млн рублей. После этого она снимала средства и передавала их другим людям.

Сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю жительницу Рязани, которая участвовала в переводе денег, полученных от обманутых телефонными мошенниками граждан. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, неработающая рязанка нашла в мессенджере предложение о подработке. Неизвестные предложили ей получать деньги на свой банковский счет, снимать их в банкоматах и передавать курьерам. За это женщина должна была получать вознаграждение.

Предварительно установлено, что в августе рязанка не менее пяти раз получала на карту деньги. Суммы составляли от 400 тысяч до 1,6 млн рублей. После этого она снимала средства и передавала их другим людям.

Оперативники установили местонахождение женщины и задержали ее. В отношении рязанки дознаватель отдела МВД по Октябрьскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В УМВД напомнили, что передача банковских счетов, карт и других средств электронного платежа другим лицам в корыстных целях для совершения незаконных действий может повлечь уголовную ответственность. По ч. 4 ст. 187 УК РФ предусмотрены штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.