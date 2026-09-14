В Рязани на нескольких улицах вновь появился свет, восстановление продолжается
Отмечается, что в 19:40 электричество восстановили на: Безбожная 1-я, Безбожная 2-я, Вокзальная, Коммунистический пер., Комсомольский пер., Первомайский проспект, Пионерский 1-й пер., Транспортный пер., Цветной бульвар, Школьный 2-й пер. Бригады продолжают ремонтные работы на оставшихся адресах. Ориентировочное время восстановления — в течение часа.
В Рязани на нескольких улицах вновь появился свет. Об этом сообщает РГРЭС.
Отмечается, что в 19:40 электричество восстановили на: Безбожная 1-я, Безбожная 2-я, Вокзальная, Коммунистический пер., Комсомольский пер., Первомайский проспект, Пионерский 1-й пер., Транспортный пер., Цветной бульвар, Школьный 2-й пер.
Бригады продолжают ремонтные работы на оставшихся адресах. Ориентировочное время восстановления — в течение часа.