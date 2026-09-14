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В России признали экстремистскими две хакерские группировки
Хакерские группировки Silent Crow* и «Киберпартизаны BY"* внесли в перечень организаций, признанных экстремистскими в России. Об этом сообщается на сайте Минюста. Верховный суд принял соответствующее решение 21 июля, а 10 сентября обе группировки внесли в перечень. «Киберпартизаны BY"* также используют названия «Кибер-Партизаны"* и Cyberpartizans*. В июле 2025 года обе группировки заявили о причастности к сбою в работе IT-систем «Аэрофлота». Из-за него авиакомпания отменила несколько десятков рейсов из московского аэропорта Шереметьево в российские города, а также в Астану, Минск и Ереван.

Хакерские группировки Silent Crow* и «Киберпартизаны BY"* внесли в перечень организаций, признанных экстремистскими в России. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Верховный суд принял соответствующее решение 21 июля, а 10 сентября обе группировки внесли в перечень. «Киберпартизаны BY"* также используют названия «Кибер-Партизаны"* и Cyberpartizans*.

«Киберпартизаны BY"* — белорусская децентрализованная группа анонимных хакеров-активистов, появившаяся в сентябре 2020 года. В ноябре 2021 года Верховный суд Беларуси признал ее террористической организацией.

Группировка Silent Crow* появилась в 2025 году. Она известна серией взломов российских компаний и государственных информационных ресурсов, нередко действует совместно с другими хакерскими объединениями.

В июле 2025 года обе группировки заявили о причастности к сбою в работе IT-систем «Аэрофлота». Из-за него авиакомпания отменила несколько десятков рейсов из московского аэропорта Шереметьево в российские города, а также в Астану, Минск и Ереван.

*признаны экстремистскими на территории РФ.