В России предложили увеличить минимальную страховую пенсию до 50 тысяч рублей

Изменения хотят внести в ФЗ «О государственной социальной помощи». В пояснительной записке сказано, что недостающую до указанной суммы разницу предлагается обеспечивать федеральной социальной доплатой к пенсии. Как пояснил Миронов, 50 тысяч рублей в месяц хватит на питание, лекарства, оплату ЖКУ. Кроме того, он предложил выплачивать всем пенсионерам 13-ю пенсию к новогодним праздникам.

В России предложили увеличить минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей в месяц. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с Сергеем Мироновым, передало 14 сентября ТАСС.

Изменения хотят внести в ФЗ «О государственной социальной помощи». В пояснительной записке сказано, что недостающую до указанной суммы разницу предлагается обеспечивать федеральной социальной доплатой к пенсии.

Как пояснил Миронов, 50 тысяч рублей в месяц хватит на питание, лекарства, оплату ЖКУ.

Кроме того, он предложил выплачивать всем пенсионерам 13-ю пенсию.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.