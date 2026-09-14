В России предложили отменить наказание за самооборону при проникновении незнакомца в дом

По мнению депутатов Госдумы, самооборона при незаконном проникновении в дом постороннего не должна наказываться уголовно. Инициаторы проекта пояснили, что любые действия по защите себя и своих детей не должны караться уголовным преследованием.

В России предложили отменить наказание за самооборону при проникновении незнакомца в дом. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению депутатов Госдумы, самооборона при незаконном проникновении в дом постороннего не должна наказываться уголовно.

Инициаторы проекта пояснили, что любые действия по защите себя и своих детей не должны караться уголовным преследованием.