В России начнут следить за ценами на 24 вида продуктов питания

С 1 января 2027 года в России начнется мониторинг цен на 24 вида продуктов питания. Отмечается, что это решение было принято правительством, и теперь известен список товаров, которые будут под контролем. В него вошли такие продукты, как мясо (говядина, свинина, баранина и курица), сливочное и подсолнечное масло; молоко, сыр и яйца; сахар, соль, мука и хлеб; рис, гречневая крупа и макаронные изделия; картофель, свекла, лук репчатый, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Закон о мониторинге цен был принят в августе и позволит следить за ценами на продукты от производителя до магазина.

С 1 января 2027 года в России начнется мониторинг цен на 24 вида продуктов питания. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это решение было принято правительством, и теперь известен список товаров, которые будут под контролем. В него вошли такие продукты, как мясо (говядина, свинина, баранина и курица), сливочное и подсолнечное масло; молоко, сыр и яйца; сахар, соль, мука и хлеб; рис, гречневая крупа и макаронные изделия; картофель, свекла, лук репчатый, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Закон о мониторинге цен был принят в августе и позволит следить за ценами на продукты от производителя до магазина. Это поможет быстро выявлять причины резкого повышения цен.

Кроме того, несколько ведомств, включая Минпромторг и Минсельхоз, будут получать информацию о ценах и продажах от Федеральной налоговой службы. Это поможет лучше контролировать рынок продовольствия.