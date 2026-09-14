В Мещере нашли следы поселения середины XIX века

Легенда подтвердилась в части существования поселения, которое датируется серединой XIX века — на это указывают как монеты, так и изделия мелкой религиозной пластики. «Характер поселения, а также его значительная площадь свидетельствуют о том, что это не лесная сторожка либо другое небольшое жилище. Наличие печных украшений указывает на достаток хозяев, как и объем произведенных вспомогательных земляных работ», — говорится в сообщении. Однако легенда не подтвердилась в части проживания там декабриста. Отмечается, что фамилии Аладьин нет в списках лиц, понёсших наказание после событий на Сенатской площади.

В Мещере нашли следы поселения середины XIX века. Об этом 13 сентября сообщили в Telegram-канале «Мещерский тупик».

В посте сказано, что в ходе экспедиции по изучению истории Мещеры удалось подтвердить существование поселения, легенда о котором передавалась из поколения в поколение. Согласно преданию, в трех километрах южнее поселка Голованово жил ссыльный барин — якобы декабрист по фамилии Аладьин, отбывавший наказание в глухих лесах. Для него, как следовало из легенды, построили хутор с хозяйством и мелиоративными работами, а через болото к лесному тракту проложили гать длиной почти в километр. Место получило название «Барская гать».

Отмечается, что гать сохранялась вплоть до последних пожаров. Она была четко видна на снимках, сделанных до 2022 года. Однако после двух пожаров деревянная дорога прогорела, а болото заросло ольхой, ивой, тростником и рогозом — преодолеть его стало крайне трудно. Уточняется, что на старых картах поселение не значится.

Участнику экспедиции Павлу Шалашову легенду рассказал дед, а тому в молодости — неназванный старик. В предыдущей попытке, предпринятой двумя годами ранее, исследователю найти поселение не удалось, хотя косвенные признаки указывали на близость цели. В этот раз ему компанию составил Руслан Емельянов — опытный путешественник.

После обследования нескольких подходящих мест на вырубке, ставшей поляной, в кабаньей покопке обнаружили обломки кирпичей. Дальнейшее изучение урочища показало, что на территории около половины гектара в земле присутствуют обломки кирпичей, мелкие металлические предметы, осколки стекла и глиняной посуды. На месте предположительного дома обнаружены обломки печной фурнитуры, гвозди и фрагмент толстостенного чугунного котла.

Среди находок — нательный штампованный крест из медного сплава, литой нательный крест типа «листик», пуговица-гирька, перстень с припаянным щитком, литой фрагмент декора, а также обломок кирпича с остатками белой глазури, возможно — фрагмент изразца. Сказано, что обнаружены и обломки керамических изделий, качество изготовления которых значительно превосходит привычный печной кирпич.

Также найдены медные монеты Российской империи: ½ копейки 1841 года, денежка 1851 года и копейка 1855 года. Кроме того, обнаружен цилиндрический кусок свинца, пуля, предположительно, от шомпольного ружья. «Курьёзной» находкой стал наборный мундштук советского времени — вероятно, потерянный лесорубом, предположил исследователь.

В публикации подчеркнули, что в одном из углов урочища прослеживается траншея, поворачивающая под прямым углом, — возможно, она обозначала границу усадьбы.

Таким образом, как написали в посте, легенда подтвердилась в части существования поселения, которое датируется серединой XIX века — на это указывают как монеты, так и изделия мелкой религиозной пластики.

«Характер поселения, а также его значительная площадь свидетельствуют о том, что это не лесная сторожка либо другое небольшое жилище. Наличие печных украшений указывает на достаток хозяев, как и объем произведенных вспомогательных земляных работ», — говорится в сообщении.

Однако, как утверждает участник экспедиции, легенда не подтвердилась в части проживания там декабриста. Отмечается, что фамилии Аладьин нет в списках лиц, понесших наказание после событий на Сенатской площади, а найденные артефакты по времени также не позволяют однозначно связать поселение с декабристским движением. Кто именно проживал здесь и по какой причине — «пока остается загадкой».

Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик».