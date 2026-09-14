В Кораблинском районе выявили нарушения при использовании сельхозземель

С начала 2026 года Россельхознадзор провел 19 обязательных профилактических визитов для проверки соблюдения земельного законодательства в Рязанской и Тамбовской областях. По их итогам выявили два нарушения, сообщили в региональном ведомстве. В апреле специалисты обследовали сельхозучастки в Кораблинском районе Рязанской области. На них использовали необработанные и непереработанные побочные продукты животноводства. Правообладателям участков выдали предписания об устранении нарушений. В установленный срок они выполнили требования.

С начала 2026 года Россельхознадзор провел 19 обязательных профилактических визитов для проверки соблюдения земельного законодательства в Рязанской и Тамбовской областях. По их итогам выявили два нарушения, сообщили в региональном ведомстве.

В апреле специалисты обследовали сельхозучастки в Кораблинском районе Рязанской области. На них использовали необработанные и непереработанные побочные продукты животноводства.

Правообладателям участков выдали предписания об устранении нарушений. В установленный срок они выполнили требования.

Общее число профилактических визитов и выявленных нарушений приведено по состоянию на 10 сентября 2026 года.