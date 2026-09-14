В Госдуме предложили показывать прогноз загруженности платных парковок

Депутаты Госдумы предложили добавить в приложение «Парковки России» прогноз загруженности всех платных уличных парковок в Москве и других регионах страны. В документе депутаты отметили, что такой прогноз может быть полезен для водителей, так как позволит заранее узнать, есть ли свободные места в нужной зоне. Прогноз будет носить только информационный характер и не повлияет на стоимость парковки. Это поможет сократить время на поиск мест и уменьшить количество лишних поездок по улицам.

Депутаты Госдумы предложили добавить в приложение «Парковки России» прогноз загруженности всех платных уличных парковок в Москве и других регионах страны. Об этом пишет РИА Новости.

Обращение с этой просьбой направлено заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову.

В документе депутаты отметили, что такой прогноз может быть полезен для водителей, так как позволит заранее узнать, есть ли свободные места в нужной зоне. Прогноз будет носить только информационный характер и не повлияет на стоимость парковки. Это поможет сократить время на поиск мест и уменьшить количество лишних поездок по улицам.