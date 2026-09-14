Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
20°
Втр, 15
20°
Срд, 16
18°
ЦБ USD 84.34 0.08 15/09
ЦБ EUR 97.76 -0.11 15/09
Нал. USD 84.75 / 84.80 14/09 18:30
Нал. EUR 99.50 / 100.20 14/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 376
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
947
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 237
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 876
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили показывать прогноз загруженности платных парковок
Депутаты Госдумы предложили добавить в приложение «Парковки России» прогноз загруженности всех платных уличных парковок в Москве и других регионах страны. В документе депутаты отметили, что такой прогноз может быть полезен для водителей, так как позволит заранее узнать, есть ли свободные места в нужной зоне. Прогноз будет носить только информационный характер и не повлияет на стоимость парковки. Это поможет сократить время на поиск мест и уменьшить количество лишних поездок по улицам.

Депутаты Госдумы предложили добавить в приложение «Парковки России» прогноз загруженности всех платных уличных парковок в Москве и других регионах страны. Об этом пишет РИА Новости.

Обращение с этой просьбой направлено заместителю мэра Москвы Максиму Ликсутову.

В документе депутаты отметили, что такой прогноз может быть полезен для водителей, так как позволит заранее узнать, есть ли свободные места в нужной зоне. Прогноз будет носить только информационный характер и не повлияет на стоимость парковки. Это поможет сократить время на поиск мест и уменьшить количество лишних поездок по улицам.