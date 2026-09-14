Судимый за убийство рязанец уклонился от административного надзора

Инспектор установил, что 43‑летний мужчина, ранее судимый за убийство, систематически нарушал установленные судом административные ограничения. В частности, рязанец отсутствовал по месту жительства. Нарушения фиксировались с 2 июля 2026 года. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Ему грозит до 1 года лишения свободы либо до 2 лет исправительных работ.

Ранее судимый житель Рязани уклонился от административного надзора. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инспектор установил, что 43‑летний мужчина, ранее судимый за убийство, систематически нарушал установленные судом административные ограничения. В частности, рязанец отсутствовал по месту жительства. Нарушения фиксировались с 2 июля 2026 года.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора». Ему грозит до 1 года лишения свободы либо до 2 лет исправительных работ.