Рязанские исследователи наткнулись на редких сов в Мещере

Отмечается, что они услышали странные звуки и ощутили, что за спиной кто-то крадётся. В итоге это оказался редкий мохноногий сыч, а позже появилась и серая неясыть. Также уточняется, что сначала сова проявила лишь незначительную активность и затихла. Однако на обратном пути её резкий крик раздался совсем близко. Вскоре к ней присоединились молодые длиннохвостые неясыти, и исследователям удалось запечатлеть на камеру двух совсем молодых птиц.

Рязанские исследователи наткнулись на сов во время ночной поездки по Мещере. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

Отмечается, что они услышали странные звуки и ощутили, что за спиной кто-то крадётся. В итоге это оказался редкий мохноногий сыч, а позже появилась и серая неясыть.

Также уточняется, что сначала сова проявила лишь незначительную активность и затихла. Однако на обратном пути её резкий крик раздался совсем близко. Вскоре к ней присоединились молодые длиннохвостые неясыти, и исследователям удалось запечатлеть на камеру двух совсем молодых птиц.

Фото: На птичьих правах.