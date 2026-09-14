Рязанская скорая помощь за неделю получила 3392 вызова

С 7 по 13 сентября диспетчерская служба областной станции скорой помощи в Рязанской области приняла 3392 вызова. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Из них 837 вызовов были экстренными — в таких случаях медицинская помощь необходима для спасения жизни человека. Еще 2555 обращений отнесли к неотложным, когда помощь медиков требуется, но непосредственной угрозы жизни нет.

С 7 по 13 сентября диспетчерская служба областной станции скорой помощи в Рязанской области приняла 3392 вызова. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Из них 837 вызовов были экстренными — в таких случаях медицинская помощь необходима для спасения жизни человека. Еще 2555 обращений отнесли к неотложным, когда помощь медиков требуется, но непосредственной угрозы жизни нет.

Чаще всего жители региона вызывали скорую из-за повышенного давления, травм, аритмии, инфарктов и инсультов. Также медиков вызывали после ДТП и при обострении хронических заболеваний.