Рязанская область заняла 45 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

По данным агентства, уровень безработицы во втором квартале 2026 года составил 1,9%. Это на 0,1 п. п. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее время поиска работы в регионе — 4,3 месяца.