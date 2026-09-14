Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
20°
Втр, 15
20°
Срд, 16
18°
ЦБ USD 84.34 0.08 15/09
ЦБ EUR 97.76 -0.11 15/09
Нал. USD 84.75 / 84.80 14/09 18:30
Нал. EUR 99.50 / 100.20 14/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
3 376
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
947
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
2 237
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 876
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанка обнаружила личинки насекомых в детской каше
По данным издания, Екатерина, жительница Рязани, купила продукт популярного бренда в крупном сетевом магазине. Утром 12 сентября, переливая кашу из тетрапака в бутылочку, она случайно пролила часть на стол и увидела в жидкости живую личинку. При детальном осмотре оказалось, что личинки есть и в самой каше: женщина насчитала минимум шесть штук. Этой кашей она планировала накормить Отмечается, что упаковка не имела видимых повреждений, а срок годности продукта истекал только в феврале 2027 года.

Рязанка обнаружила личинки насекомых в детской каше. Об этом пишет ИА «Регнум».

По данным издания, Екатерина, жительница Рязани, купила продукт популярного бренда в крупном сетевом магазине. Утром 12 сентября, переливая кашу из тетрапака в бутылочку, она случайно пролила часть на стол и увидела в жидкости живую личинку. При детальном осмотре оказалось, что личинки есть и в самой каше: женщина насчитала минимум шесть штук. Этой кашей она планировала накормить свою годовалую дочь.

Отмечается, что упаковка не имела видимых повреждений, а срок годности продукта истекал только в феврале 2027 года.