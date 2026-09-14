Рязанка обнаружила личинки насекомых в детской каше

По данным издания, Екатерина, жительница Рязани, купила продукт популярного бренда в крупном сетевом магазине. Утром 12 сентября, переливая кашу из тетрапака в бутылочку, она случайно пролила часть на стол и увидела в жидкости живую личинку. При детальном осмотре оказалось, что личинки есть и в самой каше: женщина насчитала минимум шесть штук. Этой кашей она планировала накормить Отмечается, что упаковка не имела видимых повреждений, а срок годности продукта истекал только в феврале 2027 года.

Рязанка обнаружила личинки насекомых в детской каше. Об этом пишет ИА «Регнум».

По данным издания, Екатерина, жительница Рязани, купила продукт популярного бренда в крупном сетевом магазине. Утром 12 сентября, переливая кашу из тетрапака в бутылочку, она случайно пролила часть на стол и увидела в жидкости живую личинку. При детальном осмотре оказалось, что личинки есть и в самой каше: женщина насчитала минимум шесть штук. Этой кашей она планировала накормить свою годовалую дочь.

Отмечается, что упаковка не имела видимых повреждений, а срок годности продукта истекал только в феврале 2027 года.