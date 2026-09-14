Рязанец заплатил более 1,2 млн рублей ребенку долга по алиментов

Судебные приставы помогли взыскать более 1,2 миллиона рублей задолженности по алиментам для несовершеннолетнего ребёнка в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Должник долгое время не выполнял свои родительские обязательства, из-за чего образовалась большая сумма долга.
После получения данных о финансовом положении должника пристав принял меры для принудительного взыскания. Одной из них оказалось введение запрета на регистрацию транспортных средств. Отмечается, что это заставило мужчину обратиться в отделение и предоставить документы о перечислении алиментов.
Теперь задолженность полностью погашена, и права ребёнка восстановлены. Судебные приставы напоминают, что долги по алиментам не исчезают и их всё равно придётся выплачивать.