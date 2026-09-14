Рязанцы сообщили о «плывущей» уже четвертый день улице

Об этом сообщили в соцсетях. По словам жителей, на улице Типанова, 21, уже четвертый день вода растекается по коруге. Что конкретно произошло — не уточняется, но, по всей видимости, произошел прорыв канализации или трубы. «Водоканалу видимо все равно», — отмечается в сообщении. Рязанцы надеются, что проблема будет решена в скором времени.

Рязанцы пожаловались на «заплывшую» улицу. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам жителей, на улице Типанова, 21, уже четвертый день вода растекается по коруге. Что конкретно произошло — не уточняется, но, по всей видимости, произошел прорыв канализации или трубы.

«Водоканалу видимо все равно», — отмечается в сообщении.

Рязанцы надеются, что проблема будет решена в скором времени.