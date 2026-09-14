Рязанцам рассказали о погоде 15 сентября
В области будет облачно, ночью с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер прогнозируют западный, с переходом на северо-восточный, до 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 5…10°С, днем — 14…19°С.
Рязанцам рассказали о погоде 15 сентября. Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет облачно, ночью с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер прогнозируют западный, с переходом на северо-восточный, до 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5…10°С, днем — 14…19°С.