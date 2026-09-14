Рязанцам напомнили о штрафах за вождение с просроченными правами
Согласно сообщению, за такое нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В МВД подчеркнули, что если гражданин не управлял транспортным средством после истечения срока действия его водительского удостоверения, то ответственности он не несёт.
Рязанцам напомнили о штрафах за вождение с просроченными правами. Об это пишет региональная ГАИ.
Согласно сообщению, за такое нарушение предусмотрен административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
В МВД подчеркнули, что если гражданин не управлял транспортным средством после истечения срока действия его водительского удостоверения, то ответственности он не несёт.