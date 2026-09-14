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Рязанца приговорили к принудительным работам за неуплату алиментов
Рязанский районный суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, который неоднократно не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Установлено, что с 12 августа по 31 декабря 2025 года мужчина без уважительных причин не исполнял решение суда об уплате алиментов. За этот период он не выплатил 100 233 рубля. При этом мужчина не предпринимал мер для погашения задолженности. К 31 декабря 2025 года общий долг по алиментам достиг 1 447 350 рублей.

Рязанский районный суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, который неоднократно не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что с 12 августа по 31 декабря 2025 года мужчина без уважительных причин не исполнял решение суда об уплате алиментов. За этот период он не выплатил 100 233 рубля.

При этом мужчина не предпринимал мер для погашения задолженности. К 31 декабря 2025 года общий долг по алиментам достиг 1 447 350 рублей.

В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ — неоднократная неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Суд назначил ему семь месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Наказание мужчина будет отбывать в исправительном центре.

Приговор пока не вступил в законную силу.