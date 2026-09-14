Рязанца осудили за хранение оружейных частей и боеприпасов

Клепиковский районный суд Рязанской области вынес приговор в отношении жителя района, признанного виновным в незаконном хранении боеприпасов и основных частей огнестрельного оружия по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Как сообщает прокуратура, мужчина с 2009 года по март 2024 года хранил у себя по месту жительства части нарезного оружия и 40 патронов. Запрещённые предметы были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий. По итогам рассмотрения дела суд назначил обвиняемому наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Рязанца осудили за хранение оружейных частей и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Клепиковский районный суд Рязанской области вынес приговор в отношении жителя района, признанного виновным в незаконном хранении боеприпасов и основных частей огнестрельного оружия по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщает прокуратура, мужчина с 2009 года по март 2024 года хранил у себя по месту жительства части нарезного оружия и 40 патронов.

Запрещённые предметы были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий. По итогам рассмотрения дела суд назначил обвиняемому наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.