Россиянам осталось работать до Нового года 77 дней

Изучив производственный календарь, выяснилось, что до конца текущего года россиянам предстоит отработать ещё 77 дней. Всего до новогодних праздников осталось 17 рабочих недель, две из которых будут короткими.