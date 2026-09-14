Подросток из Раменского добежал до Рязани за 18 часов

17-летний подросток из Раменского поставил себе цель преодолеть дистанцию до Рязани бегом. 13 сентября он пробежа 168 километров за 18 часов. Отмечается, что в июне 2025 года он уже добегал от Фабричной до Красной площади за 7,5 часов. Тогда его путь составил 56 километров. В октябре 2024 года он добрался до Коломны, преодолев 75 километров.