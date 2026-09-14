Песков заявил, что Россия поддерживает призывы к Киеву прекратить удары

Россия приветствует любые призывы киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. По словам Пескова, любые страны могут внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, если повлияют на Киев и побудят его проявить гибкость.

Россия приветствует любые призывы киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, любые страны могут внести вклад в урегулирование конфликта на Украине, если повлияют на Киев и побудят его проявить гибкость.

Также представитель Кремля отметил, что ситуация на нефтяных рынках стремительно ухудшается. По его словам, главная причина — обстановка в Персидском заливе.

Песков добавил, что из-за вывода из строя нефтепровода Саудовской Аравии с мирового рынка выбыло более 4% поставок. Это, по его словам, не может не вызывать обеспокоенность