Песков допустил отмену запрета на экспорт нефтепродуктов из России

Россия может отменить запрет на экспорт нефтепродуктов после того, как внутренний рынок будет гарантированно обеспечен необходимыми объемами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК. По словам представителя Кремля, после насыщения российского рынка дополнительные объемы нефтепродуктов смогут направить на мировой рынок.

Россия может отменить запрет на экспорт нефтепродуктов после того, как внутренний рынок будет гарантированно обеспечен необходимыми объемами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам представителя Кремля, после насыщения российского рынка дополнительные объемы нефтепродуктов смогут направить на мировой рынок.

Песков отметил, что действующие ограничения в первую очередь призваны обеспечить потребности российских потребителей. При этом сокращение экспорта из-за запрета может влиять на ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов.