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Павел Малков: благоустраиваем общественные пространства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
В Рязанской области продолжается благоустройство общественных пространств по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сказал губернатор региона Павел Малков на заседании правительства 14 сентября. Он напомнил, что в 2026 году работы ведутся на объектах, за которые жители голосовали в прошлом году.

В Рязанской области продолжается благоустройство общественных пространств по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сказал губернатор региона Павел Малков на заседании правительства 14 сентября.

Он напомнил, что в 2026 году работы ведутся на объектах, за которые жители голосовали в прошлом году.

«Благоустраиваем общественные пространства, которые люди определили приоритетными. Проекты реализуем при федеральной поддержке, только в этом году их несколько десятков. Все они обязательно будут выполнены. Жители смогут увидеть, что получилось, и пользоваться этим.

В целом используем все возможные источники, чтобы обновлять территории, в том числе региональный, муниципальные бюджеты, бизнес активно участвует в этой работе. Видим, как преображаются наши населенные пункты, меняются в положительную сторону», — сказал Павел Малков.

По словам губернатора, подрядные организации по-разному относятся к исполнению обязательств. Тем не менее, как указал Павел Малков, в Рязанской области ни одного проекта по программе «Формирование комфортной городской среды» не было сорвано, поэтому регион получает максимальную поддержку федерального центра. Политик поручил и дальше обеспечивать многоуровневый контроль на каждом объекте, следить за тем, чтобы выполнялись гарантийные обязательства.

На заседании министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост доложил о ходе работ на объектах. Он отметил, что в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются 43 общественные территории в 22 муниципальных образованиях. Общий объем средств, направленных на эти цели, — более 650 млн рублей.

Уворвихвост рассказал, что на сегодняшний день техническая готовность 30 объектов составляет 100% или работы завершаются. На 8 объектах есть небольшое отставание по срокам, 5 объектов в Шиловском районе, Рязани и Кадомском округе — на особом контроле. Министр отметил, что, несмотря на смещение сроков, всеми обновлёнными пространствами жители смогут пользоваться уже в этом году.