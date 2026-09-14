Над Россией за день сбили 173 БПЛА
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В период с 8:00 до 20:00 14 сентября беспилотники сбили над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Над Россией за день сбили 173 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В период с 8:00 до 20:00 14 сентября беспилотники сбили над территориями Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.