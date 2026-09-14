МВД: мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян

Так, аферисты могут позвонить человеку от лица работника банка и предупредить о якобы подозрительной активности со счетами. Спустя время в мессенджере направляется поддельная ссылка на страницу, которая имитирует официальный портал банка и запрашивает пароль и логин.