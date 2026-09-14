Михаилу Комарову стало плохо в рязанском суде

В начале заседания Комаров, сославшись на свое плохое самочувствие, попросил отложить заседание. Подсудимый уточнил, что его знобило, он уже выпил таблетки, но при приезде в суд ему стало еще хуже. Прокуратура и потерпевшие выступили против, обратив внимание, что на вид подсудимый выглядит здоровым. Потерпевший адвокат Алексей Чайковский заметил, что Комаров общался с родственниками, улыбался и смеялся. Судья ходатайство удовлетворила и перенесла рассмотрение дела на другую дату. «Признаки ОРВИ, конечно, не визуализируются. Вам надо обратиться в медсанчасть и к следующему заседанию предоставить документы, которые оправдывают наш сегодняшний перенос», — сказала судья.

Рязанскому журналисту Михаилу Комарову стало плохо на рассмотрении своего уголовного дела в Советском районном суде. 14 сентября об этом сообщила корреспондент РЗН.инфо.

В начале заседания Комаров, сославшись на свое плохое самочувствие, попросил отложить заседание. Подсудимый уточнил, что его знобило, он уже выпил таблетки, но при приезде в суд ему стало еще хуже.

Прокуратура и потерпевшие выступили против, обратив внимание, что на вид подсудимый выглядит здоровым. Потерпевший адвокат Алексей Чайковский заметил, что Комаров общался с родственниками, улыбался и смеялся.

Судья ходатайство удовлетворила и перенесла рассмотрение дела на другую дату.

«Признаки ОРВИ, конечно, не визуализируются. Вам надо обратиться в медсанчасть и к следующему заседанию предоставить документы, которые оправдывают наш сегодняшний перенос», — сказала судья.

Напомним, главного редактора «Своей колокольни» обвиняют в вымогательстве и «отмывании» денег. По версии следствия, подсудимый администрировал несколько популярных Telegram-каналов в Рязани. Как выяснило следствие, Комаров публиковал оскорбительные посты в этих каналах о потерпевших Алексее Наумкине и Алексее Чайковском. Те просили прекратить публикации. За это Комаров потребовал деньги.

Подробнее об обстоятельствах уголовного дела и аресте Михаила Комарова можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.