МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС. По данным синоптиков, на территории региона местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-800 м. Отмечается, что непогода сохраниться ночью и утром 15 сентября.