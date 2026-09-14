ХК «Рязань-ВДВ» запустит паспорт юного болельщика

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» запустит новую традицию для юных болельщиков в сезоне 2026/27. Дети до 10 лет включительно смогут получить специальный «Паспорт юного болельщика» и собирать в нем наклейки за посещение домашних матчей команды. Впервые паспорта и наклейки будут выдавать 15 сентября — на первой домашней игре сезона. За каждый посещенный домашний матч ребенок получит одну наклейку.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» запустит новую традицию для юных болельщиков в сезоне 2026/27. Дети до 10 лет включительно смогут получить специальный «Паспорт юного болельщика» и собирать в нем наклейки за посещение домашних матчей команды. Об этом сообщили в пресс-службе ХК.

Впервые паспорта и наклейки будут выдавать 15 сентября — на первой домашней игре сезона. За каждый посещенный домашний матч ребенок получит одну наклейку.

В конце сезона юных болельщиков, которые посетят все домашние матчи и соберут полную коллекцию, ждет специальный приз от клуба.

Билеты на матч 15 сентября можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский» и по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+.

Фото предоставили в ХК «Рязань-ВДВ».