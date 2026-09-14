EUobserver: ЕС продлил санкции против России на неделю

Послы стран ЕС согласовали продление санкций против России только на одну неделю. По данным EUobserver, это позволит сторонам устранить разногласия по отдельным ограничениям. Как отмечает портал со ссылкой на европейских дипломатов, Словакия и Франция выступили за исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка. Остальные страны ЕС эту инициативу пока не поддержали. Еще одним спорным вопросом остается срок продления санкций. Страны ЕС обсуждают вариант на шесть или 12 месяцев. Словакия выступает против более длительного продления.

Послы стран ЕС согласовали продление санкций против России только на одну неделю. По данным EUobserver, это позволит сторонам устранить разногласия по отдельным ограничениям.

Как отмечает портал со ссылкой на европейских дипломатов, Словакия и Франция выступили за исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка. Остальные страны ЕС эту инициативу пока не поддержали.

Еще одним спорным вопросом остается срок продления санкций. Страны ЕС обсуждают вариант на шесть или 12 месяцев. Словакия выступает против более длительного продления.

Для сохранения санкций необходимо единогласное решение всех стран ЕС. Поэтому разногласия по отдельным фигурантам списка могут осложнить окончательное соглашение.